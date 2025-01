Bonelli contro Sisto, è rissa: "Tira fuori le carte se le hai", "Le ha inguattate Nordio"

24 gennaio 2025 a

a

a

Volano stracci tra Angelo Bonelli e Francesco Paolo Sisto. Al centro la scarcerazione di Almasri, definito "il torturatore di Mitiga" e su cui pende un mandato di arresto internazionale. Durante L'Aria Che Tira, in onda venerdì 24 gennaio su La7, si torna a parlare delle strane coincidenze che hanno coinvolto l'Italia. Sì perché sul capo della polizia giudiziaria libica esisteva già un corposo dossier zeppo di capi d’accusa formulati dalla Cpi già dal 2 ottobre 2024. L’ordine di cattura internazionale è però partito solo 108 giorni dopo, quando l'uomo ha messo piede in Italia.

Ma per il portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra le cose non starebbero proprio così: "La polizia tedesca individua il soggetto il 18 gennaio, lo comunica alla Corte penale internazionale...". "Ma Bonelli ha le carte?", interviene subito il senatore di Forza Italia ironizzando sul fatto che Bonelli sapesse dettagli che altri non conoscono.

Quelle strane coincidenze sul libico fermato e scarcerato in Italia: ecco cosa non torna

E ancora, scatenando non poco caos in studio: "Stai pontificando. Ce le hai le carte o parli per sentito dire?" incalza Sisto mentre Bonelli attacca: "Chiedile a Nordio, che se le è inguattate dentro il cassetto". Ma il viceministro della Giustizia non ci sta: "No, no, le chiedo a te". "Ho un sacco di carte, guarda... un deputato dell'opposizione che dà le carte al governo. Chidile a Nordio che se le è inguattate".