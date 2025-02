Generale Vannacci, la Baldino provoca: "Faccia pace col cervello". E lui la smonta

12 febbraio 2025 a

a

a

È botta e risposta a DiMartedì tra il generale Roberto Vannacci e Vittoria Baldino. Ospiti entrambi della puntata dell'11 febbraio su La7, l'eurodeputato della Lega ricorda che "qui a Bruxelles è la sinistra che si sbraccia per la guerra a oltranza, che vuole più soldi per l'Ucraina, per continuare la guerra, che non pensa alla pace e non vuole il negoziato". E ancora: "La sinistra vuole dedicare lo 0,25 per cento del Pil per gli aiuti all'Ucraina. Insomma, questi discorsi non sono appropriati a un trumpismo che invece vuole trovare la pace tra Russia e Ucraina".

Da qui la risposta della deputata del Movimento 5 Stelle: "Ricordo a Vannacci che è stato eletto con un partito, la Lega, che sostiene aiuti militari in Ucraina. Faccia pace col cervello". Parole che non vanno già al leghista: "Io ricordo alla dottoressa Baldino che lei fa parte di un partito che ha incrementato le spese militari in Italia, fin tanto che c'era Conte a capo del governo".

Generale Vannacci all'Ariston, tutto torna: ecco chi gli ha dato il biglietto per Sanremo

E i numeri sembrano confermare le parole del generale. Secondo le stime più aggiornate della Nato, di cui l’Italia è membro, nel 2021 le spese militari del nostro Paese hanno raggiunto una cifra pari all’1,41 per cento del Pil, in crescita rispetto all’1,38 per cento del 2020 e all’1,18 per cento del 2019. Nel 2018 la percentuale era leggermente più alta, all’1,23 per cento, il risultato di una crescita iniziata nel 2015, quando la percentuale era stata pari all’1,07 per cento del Pil.