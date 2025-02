Boschi-Vannacci, volano stracci: "Come spiega questa foto?", "Dottoressa..."

25 febbraio 2025 a

Volano stracci tra Maria Elena Boschi e il generale Roberto Vannacci. Accade a Lo Stato delle Cose, il programma di Rai 3 condotto da Massimo Giletti. Ad accendere il dibattito è la deputata di Italia Viva, che porta in studio una foto. "Cos'ha qua?", chiede subito il conduttore mentre Boschi si appresta a mostrare in favore delle telecamere l'immagine. "Qua c'è Alice Weidel con la moglie. A Vannacci deve piacere l'idea di dio, patria, famiglia di AfD, no? Ecco la first lady della Germania se avesse vinto AfD, cioè se avesse vinto la candidata di Vannacci".

E ancora: "Generale, questo come l'ammette?". Immediata la reazione dell'europarlamentare della Lega: "La dottoressa Boschi non ha letto il mio libro. Io ho sempre detto che gli orientamenti sessuali fanno parte dei gusti personali. Ognuno fa quello che vuole. Quindi, se la signora Weidel ha i gusti diversi dai miei, è liberissima di fare quello che vuole. Invece, mi dà fastidio quando questi gusti si trasformano in prevaricazione nei confronti della maggioranza, in esibizionismo, in ideologia di genere da insegnare a scuola. Questo mi dà estremamente fastidio".

Finita qui? Non proprio. L'esponente di Iv punta il dito contro chi fa "virtù pubblica e vizio privato" e il leghista ribatte ricordando che "non c'è differenza tra vita pubblica e vita privata. C'è differenza tra democrazia e imposizione. Io non voglio che vengano imposte determinate lezioni di ideologia di genere ai miei figli".