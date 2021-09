Gf Vip, bestemmia a tempo record? Soleil Serge, roba da matti: il video che le può costare carissimo

14 settembre 2021 a

Tre, due, uno via... ed è subito presunta bestemmia. Siamo al Gf Vip di Alfonso Signorini, iniziato ieri sera, lunedì 13 settembre, rigorosamente su Canale 5. Dopo meno di 24 ore, è già polemica sulla casa più spiata d'Italia. Non solo per alcune scene-limite, non solo per le imprecazioni, ma anche - appunto - per la presunta bestemmia.

Nel mirino ci è finita Soleil Serge, tra le più chiacchierate e vulcaniche. Durante la prima puntata, dopo aver nominato Raffaella Fico, si è rivolta all’ex compagna di Mario Balotelli affermando: "Bye Bit***", ovvero “Ciao str***". Dunque la replica della Fico: "Ha detto una parolaccia se non sbaglio . Non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa". Da par suo, Soleil ha voluto precisare che non erano più in fascia protetta e che, insomma, si tratta solo di un modo di dire. Una finezza, insomma.

Ma come avrete capito non è tutto. Dopo la diretta, parlando con Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti, la stessa Soleil si è lasciata scappata una mezza imprecazione, che non è passata inosservata all’orecchio dei fan che seguono la diretta del reality show. "Ha bestemmiato", il verdetto di molti. Ora, la parola passa agli autori del Gf Vip: se la bestemmia fosse confermata, per Soleil scatterebbe la squalifica a tempo record.

