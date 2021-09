Gf Vip, Tommaso Eletti: "Ero malato del suo corpo", confessione-choc nel cuore della notte

Francesco Fredella 15 settembre 2021 a

Gli occhi di molti sono puntati su Tommaso Eletti, il nuovo concorrente del Gf Vip che ha fatto parlare tutti dopo la sua partecipazione a Temptation Island (dove si è dimostrato eccessivamente geloso della sua ex fidanzata Valentina).

Una gelosia maledetta, che ha mandato all'aria la loro storia d'amore. Ora il 20enne romano, che ottiene da Signorini una seconda possibilità, torna a parlare sfogandosi nella notte con Gianmaria Antinolfi. “Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla. […] Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei", racconta. "Per me è anche stata come una mamma. […] La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti".

Insomma, Tommaso - che durante Temptation Island è stato attaccato duramente dal pubblico, adesso si rimette in gioco. "Quel programma mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati. Come mai ero geloso? Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque”, conclude.

