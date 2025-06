Affonda la barca di Temptation Island: cos'è successo

L’avvio di Temptation Island è stato segnato da un imprevisto grave. Una preziosa imbarcazione a due alberi, utilizzata dalla produzione, è naufragata al largo di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, nuova location dello show. La barca avrebbe colpito un relitto sommerso, indicato nelle carte nautiche, ma le cause esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine.

La Guardia Costiera, avvisata dai testimoni, è intervenuta prontamente. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono significativi. L’imbarcazione era partita la mattina del 4 giugno dal porto di Roccella Ionica, diretta verso il Calandrusa Resort di Guardavalle, dove si tengono le riprese del reality, previsto su Canale 5 dal 3 luglio. L’incidente potrebbe però compromettere la tabella di marcia, rischiando di posticipare la messa in onda.