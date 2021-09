Tale e Quale Show, panico per Biagio Izzo: "Ferma, non posso cantare". Esibizione subito interrotta

18 settembre 2021 a

Bongo Cha Cha è la canzone con cui si è cimentato Biagio Izzo nella prima puntata di Tale e Quale Show, quella andata in onda il 17 settembre su Rai 1. L'attore si è esibito nell’imitazione di Caterina Valente con un brano degli anni ’50 ritornato al successo questa estate grazie alla versione dei Good Boy. Peccato però che Izzo abbia subito sbagliato l’attacco del brano interrompendo subito l’esibizione.

Immediato l'intervento del conduttore Carlo Conti: "Aspe non è possibile ferma… Carlo Carlo - ha iniziato a gridare un po' nel panico -. Beccucci ti devi mettere là. Ma è possibile che in Rai siamo ancora a questo..se non vedo a Becucci non posso cantare. Non è successo niente Malgioglio non mi guardare così".

Solo a quel punto Izzo ha ricominciato a cantare. Ma l'errore non è stato perdonato e infatti l'esibizione non ha ottenuto grandi complimenti. In particolare Giorgio Panariello e Loretta Goggi hanno ammesso che anche se l’esecuzione non è stata impeccabile. Eppure non sono mancate le risate con la gag di Izzo e i commenti di Cristiano Malgioglio. Insomma, anche nella prima puntata il divertimento è stato la parola chiave e Izzo ha colpito nel segno.

