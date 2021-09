GfVip, Tommaso Eletti e la confessione sconvolgente: "Bombe appena sveglio, avevo 15 anni". Droga, il suo passato

Francesco Fredella 21 settembre 2021 a

Tommaso Eletti, uno degli ex concorrenti di Temptation island, sicuramente ha fatto parlare per la sua partecipazione al reality di Signorini. E i colpi di scena non mancano: Gianmaria Antinolfi minaccia di voler lasciare la casa e di querelare Soleil Sorge (che parla di un segreto che potrebbe svelare presto). Poi arriva la confessione di Tommaso, che parlando con Nicola Pisu (il figlio di patrizia Mirigliani) svela un problema del passato che nessuno conosceva.

"Perché secondo te sono mezzo matto? Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso. Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito. Sono stato chiuso in comunità e fumavo pure lì. Io gli anni in cui sono stato bocciato a scuola era per quello. Sono stato in una comunità a Roma, è sull’Appia", dice Tommaso.

"Stavo lì, non dico bugie, è tutto verissimo. Era un centro grande, ma non mi è servito a niente. Io non dormivo lì, andavo 3 volte a settimana e mi aiutavano, ma non è servito sul serio. Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo. Io calcola che riuscivo a fare quelle cose anche appena uscito dal centro. Diciamo che se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri in questi posti, allora puoi uscirne".

