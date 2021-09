Gf Vip, lo sfogo di Guenda Goria: "Fa solo cose normali". In difesa del padre, è seria?

Francesco Fredella 21 settembre 2021 a

"Basta attaccare mio padre": Guenda Goria sbotta. E torna sul capitolo (amarissimo) legato alla presenza di Amedeo Goria nella casa del Grande Fratello Vip, il programma su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stavolta, però, Guenda risponde a tono agli haters: "Sto ricevendo insulti di ogni tipo". Durante l'ultima puntata di Trends&Celebrities, in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 su RTL102.5 News, la figlia di Amedeo, si scaglia contro chi prende di mira sua padre.

“Persone comuni, ma anche tanti ex concorrenti delle precedenti edizioni lo attaccano, perché non sono protagonisti di questa edizione e vogliono tornare a esserlo. Io, però, non attaccherei i parenti altrui: c’è una differenza di stile”, rimarca. Sicuramente Amedeo è stato attaccato notevolmente dall'inizio del programma e sembra quasi una caccia alle streghe.

“E' stato preso a insulti, io stessa sono stata insultata ed è stata lesa la mia dignità di donna. Questa è la rete, pullula di odiatori da tastiera e di gente che ti insulta. Lui ci sta solo provando, non fa niente di offensivo nei confronti di nessuno. Il popolo della rete, il far web, ha bisogno di un bersaglio e in questo momento è mio padre. Io sono contenta che ieri sia stato un po’ ripreso, così magari si rende conto che cose normali viste dall’esterno diventano giganti”, conclude. Ora si preannunciano giornate di fuoco: Amedeo potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip?

