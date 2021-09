Gf Vip, primo bacio sotto le lenzuola: Manuel Bortuzzo si lascia andare davanti a tutti, scoppia la passione

24 settembre 2021 a

Che ci fosse attrazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Hailè era ormai noto a tutti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. L’avvicinamento tra i due è stato progressivo ed è sfociato in un vero e proprio bacio notturno: i due erano sotto le coperte quando si sono lasciati andare ad alcune tenere effusioni.

“All’improvviso - ha scritto il Gf Vip sui social nella didascalia a corredo del video del bacio - nel cuore della notte è successo quello che tutti abbiamo iniziato a immaginare qualche giorno fa. Solo un bacio o l’inizio di qualcosa di più?”. Certamente il legame tra Bortuzzo e Hailè sarà ampio argomento di discussione nella puntata che andrà in onda stasera, venerdì 24 settembre. Difficilmente, infatti, Signorini si farà scappare la prima possibile relazione nata all’interno della casa.

Già qualche giorno fa si parlava di un presunto bacio tra i due, che però non si era visto. Il Gf Vip li aveva seguiti attentamente nel loro primo risveglio insieme: “Si fanno i grattini e si guardano in modo tenero. Sapevamo che stava nascendo un affetto particolare tra i due Vip, ma non li avevamo ancora mai visti dormire insieme né tantomeno trovarli così la mattina dopo”.

