Gf Vip, malore nel cuore della notte per Lulù Selassie: dopo essere stata a letto con Manuel Bortuzzo... panico in casa

Malore per Lulù Selassiè. La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver passato la notte con Manuel Bortuzzo, ha dovuto fare i conti con un malore. La principessa del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha accusato un forte dolore allo stomaco al punto da dover prendere dei farmaci. "Son stata male con lo stomaco" ha raccontato ai coinquilini al risveglio, "Ho vomitato, ho dovuto prendere delle medicine e una camomilla con del miele". Un piccolo imprevisto che è passato abbastanza in fretta.

Alcuni infatti imputano lo stato di Lulù alle farfalle nello stomaco. Tra lei e l'ex nuotatore è infatti scoppiata la passione. La principessa di origine etiope e Bortuzzo hanno trascorso nel letto insieme la serata. Proprio qui, immortalato dalle telecamere, è scoccato il bacio. Quello che in tanti aspettavano. "Siamo entrambi due persone sensibili e buone, ci piace stare insieme. Manuel per me è importante", aveva dichiarato la principessa in confessionale facendo sognare tutti i telespettatori.

"Siete bellissimi, vedere il sorriso sereno di Manuel è stupendo", aveva commentato un utente durante le prime effusione. "Ci fate sognare, una coppia splendida", era stato poi un altro cinguetto. Qualcuno però ha anche avanzato qualche sospetto su questo avvicinamento: "Speriamo che lei sia onesta, lui è dolcissimo".

