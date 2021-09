Dayane Mello, abusi sessuali in diretta. Poi l'orrore: "Se apri bocca...". Il caso deflagra

27 settembre 2021 a

Dayane Mello ha vissuto un vero e proprio incubo nel reality brasiliano La Fazenda. Ha subìto molestie da parte di un concorrente, il quale è stato espulso, ma lo staff della modella brasiliana ha anche rotto il silenzio su tutta questa vicenda facendo accuse molto gravi nei confronti della produzione del reality. Su instagram lo staff della Mello ha fatto sapere che non sarebbe stato concesso a Dayane Mello di parlare con un avvocato e pare sia stata addirittura minacciata di essere espulsa qualora avesse tirato fuori questa storia.

"Per vendere al pubblico la loro storia hanno nascosto ai telespettatori perfino la relazione fra Dayane ed un altro concorrente con il quale si è scambiata diversi baci…”. In fase di montaggio non sarebbero state mostrate diverse scene in cui Dayane Mello avrebbe respinto diverse volte le avance del molestatore. Insomma pare davvero che la modella brasiliana non è stata per nulla tutelata dalla produzione del reality La Fazenda, o almeno è ciò che ha dichiarato il suo staff.

Una volta uscito da La Fazenda, il presunto molestatore di Dayane Mello, Nego Do Borel, si è sfogato sui social. E quest’ultimo, dopo aver dichiarato di non aver mai e poi mai abusato di Dayane Mello a La Fazenda, ha anche confessato che per tutte le accuse mosse nei suoi confronti ingiustamente potrebbe arrivare anche a fare un gesto estremo: “Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando….".

