Gf Vip, la bordata del padre di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié: "Non credo in queste cose",

La liason tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié non convince il padre del ragazzo. L’uomo ha espresso infatti le sue perplessità dopo un bacio sotto le coperte, passione scoppiata al Grande Fratello Vip 2021, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il padre ha ammesso che Lulù, dal suo punto di vista, non è il tipo di ragazza che piace a Manuel. “In quelle circostanze, in quei posti, si creano altri equilibri, si creano altre leve, altre sensazioni e altre emozioni. Logicamente perché sei chiuso e così via. Io, per adesso, la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo in colpo di fulmine. Non credo in queste cose qua. (…) Il tipo di mio figlio? Io credo di no“, ha spiegato.

L’uomo ha motivato ulteriormente la sua dichiarazione “Conoscendo, vedendo tutte le sue ex, obiettivamente, se posso dirti, oggi le rimpiango in una maniera incredibile perché erano delle ragazze, anche ultimamente, veramente strepitose, ma anche con carattere molto generosi, molto affabili. Io non lo vedo sinceramente così. A mio figlio gli occhi glieli leggo in qualsiasi momento. Posso dirti che se lui è preso per una cosa… lo manifesta in un maniera, noti che veramente è cotto. Qui mi sembra che lui stia molto sulle sue. Ma secondo me non rientra nel suo canone".

Lulù però ha avuto il suo primo momento di crisi con Manuel. Tutto si è acceso quando l’ex nuotatore si è mostrato entusiasta del prossimo ritorno in casa di Aldo Montano, uscito per partecipare ad un impegno istituzionale. La principessa si è infatti risentita quando Bortuzzo ha detto che non vedeva l’ora di tornare a dormire con lui. Una frase che ha fatto andare su tutte le furie Lulù, dato che ha occupato il posto letto lasciato libero da Montano al fianco di Manuel. “Mi fa piacere ogni tanto stare con lui, farsi quelle chiacchiere a letto”, è stata la risposta di Bortuzzo.

