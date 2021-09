Gf Vip, l'insulto di Soleil Sorge ad Ainiett: "Sembrate delle scimmie". Brividi e sconcerto: cacciata per razzismo?

30 settembre 2021 a

"Basta urlare, sembrate delle scimmie”: Soleil Sorge ha rimproverato Ainett Stephens e Samy Youssef per il modo in cui stavano litigando con Alex Belli. E rivolgendosi soprattutto alla modella venezuelana, ha detto: "Ma non c’è bisogno che urli, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente". L'ex di Uomini e donne, insomma, si è infastidita per le urla dei tre durante lo scontro acceso.

La Stephens, però, non è rimasta in silenzio a subire gli attacchi. E così prima ha fatto presente che anche Alex Belli ha urlato tutto il tempo, poi ha dato dell’incoerente a Soleil: "Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare. Non mi fare la morale, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto”. Ainett, poi, ha difeso l'amico: "Samy fin dall’inizio ha cercato di parlare tranquillamente con Alex. Mentre lui è stato arrogante dicendo ‘qui si mette male’”.

Il fatto che Soleil abbia chiamato "scimmie" Samy e Ainett per il modo in cui urlavano non è affatto piaciuto a Raffaella Fico, che ha detto: "Sono cose che non voglio sentire neanche per gioco”. Un vero e proprio scivolone secondo la showgirl campana: "Dare della scimmia ad Ainett e Samy è razzismo. Ha pure preso in giro lui perché non sapeva delle parole in italiano”. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, sentendosi sotto accusa, ha replicato: "Razzismo? Ma stiamo scherzando. Io l’ho detto nel contesto generale, mica riferito a una persona”. Poi ha chiarito che con "scimmie urlatrici" si riferiva anche ad Alex.

