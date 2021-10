Gf Vip, paura per Lulù: "Ogni volta, dopo aver mangiato...", come la hanno trovata in bagno

07 ottobre 2021 a

Un problema serio per Lulù Selassiè nella casa del Gf Vip. La principessa, stando a quanto raccontato da alcuni inquilini, vomiterebbe dopo i pasti. E' stata lei stessa a parlare di un momento di crisi durante una conversazione con Manuel Bortuzzo. Tra quelli che si sono accorti del suo malessere c'è Francesca Cipriani, che parlando con altre ragazze si è mostrata parecchio preoccupata: "Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero".

Ma a notare qualcosa di strano è stato anche Andrea Casalino, che ha deciso di parlare direttamente con lei. "Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? - le ha chiesto -. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso". Poi ha ammesso di essere in apprensione per lei: "Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia".

Di fronte all'angoscia dell'amico, però, la Selassiè ha negato tutto e ha replicato: "Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla". Nonostante le sue parole, però, pare che il problema sia in realtà molto più grande.

