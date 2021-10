Gf Vip, la fidanzata di Amedeo Goria è incinta? Cosa gli scappa di bocca nel cuore della notte: sospetto gravissimo

09 ottobre 2021 a

a

a

Amedeo Goria è rimasto a dir poco spiazzato dalla rivelazione fattagli da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. In pratica il conduttore del reality in onda su Canale 5 ha mostrato al giornalista il pancino sospetto della giovanissima fidanzata, Vera Miales. Che sia incinta? Un pensiero che sembra tormentare Amedeo, che si sentirebbe in difficoltà a diventare nuovamente genitore a 68 anni.

Vede il fidanzato e non capisce più nulla. Francesca Cipriani sfonda la porta, delirio al Gf Vip | Guarda

“Mi sentirei più un nonno che un papà”, ha confidato nella notte ad alcuni concorrenti del Gf Vip. Non solo perché, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, Goria starebbe anche pensando di diffidare Vera Miales, dato che non vorrebbe scoppiasse un caso prima di avere un confronto con lei. Ma la gravidanza potrebbe essere plausibile? Secondo Amedeo sì, anche se nutre diversi dubbi: “Quello che mi ha sorpreso è che fino all’11 settembre noi abbiamo avuto il telefono, lei non mi ha mai detto nulla. Neanche un mese fa”.

"Notte di passione". Katia Ricciarelli fa calare il gelo al GfVip: nome, cognome e dettagli (piccantissimi)

“Può anche darsi che sia vero, l’unica cosa che stona un po’ - ha aggiunto - è che non mi ha mai detto nulla fino all’11 settembre. Tecnicamente però tutto è possibile”. Inoltre Goria ha rivolto il suo pensiero anche alla reazione dei figli, Guenda e Gian Amedeo (nati dal matrimonio con Maria Teresa Ruta), che potrebbero non prendere bene questa notizia, se dovesse essere confermata.

"Io torno al lavoro, tu non so". Bruganelli contro Volpe, drammatica rissa in diretta: viene giù il GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.