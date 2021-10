Gf Vip, Miriana Trevisan umilia Nicola Pisu: a letto insieme? "Scusa, ma adesso..."

Francesco Fredella 18 ottobre 2021 a

a

a

Miriana Trevisan fa un passo indietro. "Scusa, ma non riesco adesso" dice. E il flirt con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, potrebbe andare presto nel dimenticatoio. Ora, però, Miriana Trevisan - che al Grande Fratello Vip si lascia andare ai sentimenti - ci ripensa. Ma cosa è successo? Come mai questo passo indietro? Al Gf vip è entrata da single. E poi dice: "Fuori da qui, forse…". Insomma, lascia aperto uno spiraglio. Chissà. Intanto, l'ex ragazza di Non è la Rai non chiude definitivamente le porte alla possibilità di un ritorno di fiamma con Pisu. Magari lontano dai riflettori.

"Per Chico Forti, sono pronta a farlo". Il gesto estremo di Joe Squillo: la battaglia al Gf Vip

Fuori dalla casa del Gf vip, dove tutto è ovattato e diventa virale. La Trevisan, al momento, non pensa ad altro: vuole godersi questa bella esperienza e lo fa con tutta se stessa, ovviamente nella casa più spiata d'Italia. Ma il suo flirt con Pisu piace anche ad alcuni concorrenti: Alex Belli, ad esempio, è uno di questi. "Più vi guardo e più, invece, mi convinco che non siete improbabili…", dice.

"Ci credi solo tu". Nicola umiliato da Miriana Trevisan? Altro che bacio, un rovinoso sospetto





Pisu è convinto che Miriana sia interessata a lui. "A lei piacevo io e se non è successo nulla è solo perché io ho frenato la questione, altrimenti saremmo già stati a letto a dormire", puntualizza. Ma nella faccenda, molto complicata, interviene anche Casalino (che sembrava interessato alla Trevisan. "Caro Nicola, mi dispiace, ma non credo proprio tu possa interessare a Miriana, lei vuole me e in questo flirt ci credi solo te", tuona contro il figlio della Mirigliani.

"Ci devono separare". Esplodono le principesse Selassiè, coltellate al Gf Vip: in famiglia finisce malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.