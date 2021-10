Gf Vip, Soleil Sorge interrompe Signorini: "Non è questo il messaggio che deve passare..."

23 ottobre 2021 a

Un racconto drammatico quello fatto da Soleil Sorge ieri sera al Gf Vip. L'influencer, infatti, ha parlato del suo primo amore, Kevin, morto per overdose. E quando Alfonso Signorini ha detto che entrare nel tunnel della droga è facilissimo, mentre uscirne è quasi impossibile, la Sorge è intervenuta immediatamente per correggerlo: "E’ possibile invece, questo è il messaggio che deve passare…".

A quel punto, allora, il conduttore ha chiarito: "E’ possibile. Beh, certo…La vita deve sempre vincere alla fine. Hai ragione Soleil, e grazie per avermi corretto perché questa è la verità. La vita deve vincere su tutto". Per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, comunque, l'ultima settimana all'interno della casa non è stata affatto facile, come anche lei stessa ha confermato.

Parlando della tragedia che l'ha colpita quando aveva solo 16 anni, Signorini si è rivolto a Soleil dicendo: "Credo comunque che quello che ti è successo non sia successo invano. Ti ha resa più forte, più sicura di te, hai una forza interiore fortissima. Adesso penso che tutti ti vedranno con un altro occhio”. Soleil ha confermato, spiegando che non si nasce forti, lo si diventa vivendo e affrontando i problemi che la vita ti mette di fronte.

