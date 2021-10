Ballando con le stelle, Albano Carrisi e Valerio Rossi Albertini nella bufera: "Voce grossa coi pesci piccoli"

24 ottobre 2021 a

a

a

Polemica di gruppo a Ballando con le stelle, subito dopo l'esibizione di Valerio Rossi Albertini. Il divulgatore scientifico balla (si fa per dire) con Sara Di Vaira e il giudice Fabio Canino non apprezza la performance: "Vorrei vedere più ballo e meno parlato". Interviene l'altra giurata Selvaggia Lucarelli, sempre puntuta nei suoi giudizi, ricordando che come Rossi Albertini (poi eliminato nello spareggio con Andrea Iannone) anche Albano Carrisi si è esibito cantano, più che ballando. Il divulgatore, però, a differenza del Leone di Cellino San Marco, ha ricevuto voti molto più bassi.

"Sapete come mi chiama in privato?". Sabrina Salerno, che imbarazzo: la confessione su Peron

"Ma non c'è il giusto equilibrio tra le chiacchiere e il ballo mentre Al Bano è spettacolo puro". E qui si scatena Rossi Albertini: "Chiacchiere sono quelle che stai facendo tu! La scienza non è mai chiacchiera!". Riprende la parola Selvaggia: "Quest’anno c’è un cast importante. Cerchiamo di non alzare la voce solo con i pesci piccoli per osannare quelli più grossi".

"Parlare di lui? Perdita di tempo": Milly Carlucci mai così brutale, Todaro "azzerato"

Come dire: Al Bano starebbe godendo di un trattamento di favore. E sui social i telespettatori che commentano in tempo reale lo show di Milly Carlucci sembrano essere d'accordo con lei: "Se il suo ruolo è solo ballare allora anche Al Bano non balla. Dovevano dare zero. Albertini balla male, ma ad Al Bano non fanno le stesse pulci".

"Basta, me ne vado". La Mussolini sconvolge Ballando: gelo in studio, con la Lucarelli finisce così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.