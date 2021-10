Mietta querela Selvaggia Lucarelli? "Una gogna, chiedi scusa". Ballando travolto

25 ottobre 2021 a

a

a

A rischiare, ora, è Selvaggia Lucarelli. Positiva al Covid e non vaccinata, Mietta annuncia possibili ripercussioni legali sulla giudice di Ballando con le stelle che sabato sera l'ha "messa alla gogna" per la mancata immunizzazione. La cantante tarantina al momento è sospesa dal reality di Rai1, con non pochi imbarazzi da parte della rete.

Mietta positiva al Covid, viene giù "Ballando". "Mi auguro che tu sia vaccinata, perché....". Selvaggia Lucarelli scatena il caso su Rai1





Dopo non aver risposto in diretta alle domande di Selvaggia, Mietta ha rilasciato un durissimo comunicato: "Non sono contraria al vaccino, ma non l'ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso". "Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi. Proprio per questo ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta".

Ballando con le stelle, focolaio Covid? Mietta positiva, con chi era a cena poche ore prima: la Rai trema

In queste settimane spiega di essersi sottoposta a tamponi, grazie ai quali ha ottenuto il Green pass. "La legge prevede l0obbligo di Green pass - ricorda - non di vaccinazione. Resta inteso che agirò in ogni sede legale a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna".

"Caccia alle streghe, intervenga la Rai". Ballando con le Stelle, Selvaggia chiede a Mietta del vaccino? Scoppia il caos

Poco prima, la Lucarelli su Instagram l'aveva attaccata nuovamente. "Dal mio punto di vista deve stare a casa, non va a esporre a rischi seri persone più anziane o fragili. Se partecipi a Ballando senza essere vaccinata vai anche ad esporre ad un rischio una produzione di un evento televisivo. Facciamo che ci crediamo, i problemi di salute sono un grande cavallo dei no-vax. A me non interessa che tu non sia vaccinata per cavoli tuoi o per ragioni ideologiche. In una situazione del genere è meglio che tu stia a casa, non partecipi. O al limite ti togli dall’imbarazzo e quando ti si fa una domande del genere in trasmissione dici: "Purtroppo non ti posso dire la ragione per cui non mi sono vaccinata però ti posso dire che non appena supererò questo problema di salute mi vaccinerò, perché non vedo l’ora".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.