Gf Vip, "a un passo dall'accordo": chi piazzano davanti a Sonia Bruganelli. E poi?

Indiscrezioni scoppiettanti in vista della prossima puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e che vede in veste di opinionista Sonia Bruganelli, affiancata dall'arci-rivale Adriana Volpe. E le indiscrezioni riguardano proprio il marito della Bruganelli, Paolo Bonolis, che potrebbe fare una sorpresa ai concorrenti del Gf Vip.

La voce arriva direttamente da Casa Chi, il programma-web che nell'appuntamento del venerdì snocciola le chicche di Gabriele Parpiglia. E proprio quest'ultimo rivela che Bonolis potrebbe essere ospite al reality. Ancora non è cosa fatta, ma se ne sta parlando e, insomma, si potrebbe chiudere.

Insomma, la famiglia Bonolis si potrebbe riunire al Gf Vip, programma in cui comunque è già intervenuto in diretta: insomma, la consorte la segue, eccome. Per la precisione, Parpiglia ha affermato: "Perché mi dovete mettere in difficoltà. Non so di cosa parlate, però se me lo chiedete... Non posso non condividere tra di noi qualcosa che potrebbe succedere. Diciamo che se all’inizio non era prevista un’ospitata a sorpresa di Paolo Bonolis nella Casa del GF, oggi questa ipotesi è più vicina al sì che al no", ha concluso. Non ci resta che aspettare...

