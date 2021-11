Gf Vip, Francesca Cipriani in lacrime: "Cosa mi facevano da ragazzina, volevo morire"

Francesco Fredella 02 novembre 2021 a

Una Francesca Cipriani disperata. Al Grande Fratello Vip racconta il bullismo che ha subito sulla propria pelle quando era una ragazzina. "Volevo non esserci più", dice piangendo in diretta. Chi la conosce bene sa quanto sia solare (e lo ha detto anche Signorini, sottolineando che porta luce nella casa). Francesca racconta la sua storia personale, fatta di gioie e dolori. "Io volevo morire, per me la cosa più bella era non esserci più, era un continuo, ogni giorno veniva bullizzata, mi prendevano in giro. Mi buttavano via le cose, mi hanno fatto delle cose che non dimenticherò mai, non mi vergognavo ma era un dolore che tenevo io dentro di me", dice.

E poi parla della separazione dei suoi genitori, avvenuta quando era piccola. "Ho sofferto - sottolinea -. I miei genitori hanno divorziato quando avevo 7 anni. L’infanzia non è stata delle migliori. Ho sofferto un po’ per la separazione, con la mente non c’ero, ero in un altro mondo".

Ma arriva anche il momento di gioire. Francesca riceve un dolcissimo messaggio da parte di suo padre. E si commuove scoppiando a piangere. Ora è a rischio in nomination. Nelle scorse settimane nella casa è arrivato il suo fidanzato, Alessandro Rossi che ha trascorso qualche giorno con lei. La scena al momento del suo arrivo è stata unica: Francesca ha urlato e pianto. Poi è saltata addosso al suo fidanzato dicendo di voler uscire dal Grande Fratello Vip con lui. Poi, quando ha saputo della sua permanenza nella casa, ha cambiato idea.

