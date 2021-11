Gf Vip, Giucas Casella tradito dagli autori: "Mani legate? Tutto falso". La prova della messinscena

02 novembre 2021 a

Il gioco delle mani legate è uno dei cavalli di battaglia di Giucas Casella, che è stato convocato in studio da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’illusionista è stato sfidato dal padrone di casa a replicare il gioco con lui, con le opinioniste e con tutto il pubblico a casa. Ovviamente Giucas ha preso la faccenda molto sul serio, dando spettacolo e intrattenendo tutti i telespettatori.

“Ascoltatemi attentamente - ha dichiarato una volta entrato in studio - fatelo tutti, stringete e legate le vostre mani sempre di più. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre, dopodiché ci penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando lo dirò io”. Signorini ha però lasciato andare subito le mani, accusando scherzosamente Casella di essere solo fuffa, mentre Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono rimaste con le mani legate. Il conduttore del Gf Vip non si è però lasciato impressionare e ha dato della “sòla” a Giucas.

Il quale però ha tirato dritto per la sua strada, ma è stato “tradito” da qualcuno del pubblico in studio che è riuscito a fotografare un cartello degli autori: ovviamente tale scatto è finito sui social, dove tutti hanno potuto leggere chiaramente la scritta “Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate”. Insomma, era tutto organizzato: non che ci fossero molti dubbi a riguardo.

