Ballando con le Stelle, Morgan contro Selvaggia Lucarelli? "Intervenuta la polizia", delirio nell'atrio Rai: indiscrezioni-choc

Una rissa clamorosa, che ha lasciato il segno e che sta facendo parlare tantissimo, quella tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci nella puntata di sabato 13 novembre. Un diverbio pesantissimo, con parole e accuse altrettanto pesanti.

Selvaggia ha affermato che il ballo di Morgan sembrava un ballo di una tribù amazzonica dopo aver leccato il rospo, e l'ex frontman dei Bluvertigo ha risposto: "Come quelli che frequenti tu". E lei: "Tu non sei indicato per giudicare chi frequento io, visto che mi hai frequentata. Il tuo è un autogol". Uno spettacolo indecoroso, che è durato tutta la puntata: rissa continua, provocazioni a go-go, colpi bassi.

La Lucarelli ovviamente faceva l'unica cosa che sa fare davvero alla grande, insultare: "Hai ca***giato per non ballare, hai una reazione euforica, sei capriccioso come sempre, pretenzioso e maleducato, non piace la tua disonestà nel racconto". E via dicendo, tra attacchi e risposte.

Ma non è tutto. Perché ora, leggo.it, dà conto di un dettaglio assolutamente clamoroso. Dopo che Morgan ha lasciato il palcoscenico della trasmissione, eccolo scendere nell'atrio degli studi Rai. E in quell'atrio, spiega leggo.it, " si vedono atteggiamenti tutt’altro che amichevoli tra l’artista e una persona che "frequenta" la Lucarelli, come direbbe Morgan, ma il "frequentatore" ha qualcosa da dire proprio a Morgan. Devono intervenire i vigilantes e le forze dell’ordine per ristabilire la calma ed evitare la rissa". Insomma, la situazione è clamorosamente e completamente sfuggita di mano.

