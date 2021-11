Domenica In, Pierpaolo Pretelli entra in studio così: anche Mara Venier spiazzata

Francesco Fredella 15 novembre 2021 a

Pierpaolo Pretelli come John Travolta conquista tutti ed arriva l’ennesimo successo per Domenica In, condotta da Mara Venier. L’ex velino di Striscia arriva in studio e si scatena sulle note della famosa Stayin alive dei Bee Gees. Reduce da Tale quale show, Pretelli mette tutti d’accordo e la sua fidanzata Giulia Salemi lo segue da casa con tanto di post e Ig Stories. Alla faccia della crisi, come diceva qualcuno. Zero. Tra loro procede tutto a gonfie vele.



La zia Mara affida a Pretelli il gioco telefonico che sta riscuotendo molto successo. “L’ho trovato pazzesco! Può e deve migliorare ma ha quella naturale simpatia ed è un caciarone che sa coinvolgere tutti. Bravo Pier”, scrive una fan su Twitter. “Finalmente un po’ di allegria e improvvisazione. Sto amando il gioco di Domenica In con Pierpaolo Pretelli“, sottolinea un altro utente. “Mara Venier e Pierpaolo Pretelli, il duo comico di cui avevamo bisogno”, è questo l’ennesimo commento. E poi: “È tutto così caotico, divertente e genuino che non si può far altro che sorridere e divertirsi. Pretelli e zia Mara: il duo che ci piace”.



Insomma, dopo il Gf vip e Tale quale show, per Pretelli arriva un altro momento d’oro: tanta popolarità e simpatia. Lui, che ha fatto mille sacrifici, resta con i piedi per terra e dice di aver coronato un sogno.

