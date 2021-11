Verissimo, "attacco di panico in diretta": ospite a un passo dal collasso e "censura", terrore da Silvia Toffanin

Francesco Fredella 26 novembre 2021 a

Fuoriprogramma, forse troppo eccessivo durante un’ospitata a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Ma, sicuramente, si tratta di uno scoop. "Mi ha colto un attacco d’ansia”, dice Teresa Langella. L’ex tronista di Uomini e Donne, molto seguita sui social, pubblica ancora una volta una frase molto forte: “Mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire ma che non vogliamo assolutamente mostrarvi”. E poi: “Ho vissuto un’ora difficile”. La Langella, una ex protagonista del programma di Maria De Filippi, trova il coraggio di denunciare le molestie subìte in passato. Sarà ospite a Verissimo, su Canale 5 sabato 26 novembre. Le prime anticipazioni arrivano proprio su Instagram. “Non so se domani avrò la forza di vederla perché nonostante fossi entusiasta di conoscere la dolcissima Silvia, purtroppo ho vissuto un’ora davvero difficile“, continua.

Poi lancia un appello molto importante: “Fatemi sentire che sarete più forti di me”. E riferendosi alla sua ospitata a Verissimo le varie fan page scrivono: “So però che moltissime persone la vedranno e ci tengono a sapere un po’ più nel dettaglio quando sarà. Andrà in onda domani ale 16:30 su Canale 5. Un abbraccio la vostra Terry”. L’ex tronista di origini napoletane nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con la morte della nonna del suo fidanzato. Ed ha colto l’occasione, ancora una volta, per fare un appello importantissimo.

“Fate in modo che quanto io abbia fatto non vada perso, che abbia un senso grande, fatemi sentire che sarete forti e coraggiose più di me, perchè gli abusi non devono indurci al silenzio ma devono essere motivo di forza e solidarietà femminile. Denunciamo perché denunciare è un po’ come rinascere”, scrive sui social.

