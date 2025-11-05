Ballando, furia-Nancy Brilli contro i giurati: "Viziati, fate ridere"

Nancy Brilli a Ballando segreto. La concorrente di Ballando con le Stelle è stata protagonista di una lunga chiacchierata con Milly Carlucci. Un confronto pubblicato su Rai Play. Per l'occasione la conduttrice di Rai 1 si è detta stupita dell’atteggiamento tenuto dalla concorrente nei confronti dei giurati: "È stato molto interessante il fatto che tu questa volta sei stata molto assertiva nei confronti dei giurati che sono rimasti sconvolti…Li hai davvero spiazzati…". "Li ho zittiti…", ha replicato la concorrente.

E proprio queste parole hanno permesso a Brilli di lanciare una chiara frecciata ai giurati: "La cosa che mi fa ridere è che vogliono comunque avere sempre l’ultima parola…Eh vabbè sono viziati… Sono ragazzi viziati". Da qui la stoccata conclusiva: "Adesso hanno anche avuto la tesi di laurea. L'hanno però fatta pure su Wanna Marchi per cui non vuol dire". "Ottima osservazione…", si è lasciata andare a una risata la conduttrice.