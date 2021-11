Gf Vip, Giucas Casella e la confessione a luci rosse su Patrizia De Blanck: "Abbiamo fatto di tutto". Proprio quello...

27 novembre 2021 a

a

a

Una nuova donna compare nel passato di Giucas Casella: si tratta di Patrizia De Blanck. Durante n confessionale con Manila, infatti, l'inquilino del Gf Vip ha parlato di una storia avuta con la contessa, che ha immediatamente riconosciuto da un cartonato. Pur non ricordando il suo nome, ha confessato: "La mia ex. E’ stata proprio una ex mia. Glielo potete anche chiedere. Ho avuto una storia. Veniva a casa mia, tutto è successo. Perché, qual è il problema? Ha avuto 10mila uomini… E’ la verità".

"Che coppia sono Alex Belli e Delia Duran". Sotto le lenzuola, rivelazione intima: si dice che...

Ma non è tutto. Casella, poi, è andato avanti con altri dettagli: "Sappiamo tutti che la De Blanck ha avuto principi e così via… persino a Cuba. Mi veniva a trovare perché avevamo un’amicizia particolare. Lei è una che ricorda tutto nei minimi particolari, può parlare lei. Sono uno che dice sempre la verità“. Stuzzicato da Alfonso Signorini, che gli ha chiesto se i due fossero stati amanti, Casella ha detto: "Che vuol dire amanti? C’è stata una frequentazione. Tu devi sapere che io ho Valeria da 40 anni, che amo“.

Lo schiavetto di Soleil Sorge al Gf Vip, chi le bacia i piedi: immagini da bollino rosso | Guarda

A quel punto è intervenuto il conduttore: "Cioè… è un messaggio in codice. Tu dici: ‘Io stavo con Valeria però vedevo anche la De Blanck, vedevo anche la Ricciarelli, vedevo anche Orietta Berti, le vedevi tutte. Povera Valeria". Tra le sua fiamme, infine, ci sarebbe pure una donna spagnola, nata in Uruguay, ovvero la conduttrice Isabel Pisano: "Adesso è una grande giornalista. Era la moglie di Waldo de los Ríos. E’ viva, è bellissima. E’ vedova“.

"Quando vivevo nel mondo della notte...". Alex Belli, una pesantissima confessione sul suo passato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.