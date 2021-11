Ballando con le Stelle, Morgan-choc: "Quando vieni lasciato...", Roberto Bruzzone lo massacra

Francesco Fredella 28 novembre 2021 a

Morgan show a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, la puntata è quella di sabato 27 novembre. L'ex dei Bluvertigo arriva in diretta con l’idea di fare spettacolo e nella clip che anticipa l’esibizione si parla di amore. "Dobbiamo capire il dolore di quando una persona viene lasciata. Quando veniva a mancare una persona ero il nulla. Oggi il ghosting vuol dire che non esistono parole e sguardi, che si fanno i blocchi e che si impedisce alla persona di esprimere la parola", spiega Morgan. E ancora: "Le ripercussioni sono danni fisici. Il ghosting fa mancare il fiato perché non puoi più parlare con quella persona. È una goccia che ti scava. Quando si dice ti amo, anche se non lo si prova più, non bisogna dimenticare quello che si è provato, non bisogna buttare tutto nella pattumiera, l’uso di questo amore è avere rispetto della persona a cui si è detto ti amo".

Sono parole molto forti che potrebbero essere indirizzate alla sua ex, che l’ha accusato di stalking. In studio c’è anche la criminologa Roberta Bruzzone, una dee opinioniste di Ballando con le stelle. Non dice nulla durante il monologo, ma la sua risposta arriva subito dopo su Instagram: "La sofferenza per essere stati lasciati non legittima la persecuzione di chi ha deciso di non voler avere più nulla a che fare con voi. Ci sono ottimi professionisti per non diventare stalker o peggio".

