Affari Tuoi, De Martino: "Rispetto ai miei predecessori...", stoccata ad Amadeus?

Nel corso della chiacchierata col quotidiano capitolino, De Martino ha anche anticipato qualcosa riguardo a un nuovo progetto in collaborazione con Gianni Morandi, che potrebbe vedere la luce a dicembre in prima serata su Rai 1. Al momento, però, l’idea è ancora in fase embrionale: "Con Gianni Morandi abbiamo buttato giù un po’ di idee lavorative, per ora non c’è nulla di concreto". Ma qualcosa, insomma, bolle in pentola. Impossibile, poi, non affrontare il tema Sanremo, soprattutto in vista del passaggio di testimone da Amadeus a Carlo Conti. Alla domanda se si senta pronto a condurre il Festival in futuro, De Martino ha risposto con la sua consueta ironia: "Sanremo? Servono i capelli bianchi". Eppure, ne siamo certi, De Martino è pronto. Non solo: come ovvio che sia, la kermesse è per certo anche un suo obiettivo (a breve termine).