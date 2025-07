Reazione a Catena, "cosa applaudi?": l'ultimo clamoroso caso in studio

Alla vigilia, nella puntata del primo luglio , si era registrato un nuovo fallimento delle Terapiste, che ancora una volta non sono riuscite ad indovinare la parola finale, quella dell'Ultima catena, vanificando la possibilità di mettersi in saccoccia 2.360 euro.

Siamo come sempre su Rai 1, nello studio dove "opera" Pino Insegno , il quale sera dopo sera raccoglie ascolti considerevoli. La puntata in questione è quella di mercoledì 2 luglio, dove le campionesse in carica sono le Terapiste , terzetto romano formato dalle due Francesca e da Virginia, terzetto accomunato dalla professione, quello delle terapiste, appunto. Ad affrontarle ecco le Cammina Cammina , terzetto che arriva da Pavia composto da Elisabetta, Clara e Cristina. Il nome? Semplice: "Perché siamo accomunate dalla passione per il trekking", spiegano.

Altro giro, altra puntata di Reazione a Catena, il gioco delle parole e dei loro legami. Soprattutto il gioco della Ghigliottina , il quiz finale, quello che mette in palio il montepremi al termine della puntata, quando delle due squadre in campo ne è rimasta solo una.

Ma Reazione a Catena, chi lo segue lo sa, è terreno elettivo per le polemiche che gli utenti che commentano in presa reale sollevano sui social. E in questa puntata, ecco che un'occasione si è presentata dopo pochi minuti di gioco. Le concorrenti propongono la risposta "saldi", che però risulta essere sbagliata. Nonostante l'errore, il pubblico batte le mani. E Laura, su X, si sfoga: "Ma se non è saldi, perché il pubblico applaude?". Ogni appiglio è buono per una polemica...