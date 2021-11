Arisa, raptus erotico sul palco a Ballando: lui dietro e... immagini vietate ai minori, pazzesco in Rai

28 novembre 2021 a

Più spinta, sexy e maliziosa che mai. Si parla ovviamente di Arisa, la cantante "convertita" alla provocazione, che non ha tradito, affatto, questa sua nuova inclinazione nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, il tutto nella puntata trasmessa sabato 27 novembre.

Interpellata da Serena Bortone, ospite della trasmissione, sulle sue recenti dichiarazioni circa la volontà di fare un film soft-por***, Arisa non ha affatto smentito: "Se la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica, non avrei nessun problema", ha candidamente confessato. Il tutto a poche ore dall'aver ricevuto proposte "di lavoro" da Rocco Siffredi e Max Felicitas, ossia due icone del cinema a luci rosse italiano.

Ma non è tutto. La travolgente passione di Arisa si abbatte anche con il suo insegnante a Ballando con le Stelle, il ballerino Vito Coppola, con il quale pare esserci una mezza storia (anche se Arisa ha lamentato il fatto che lui la bacerebbe soltanto davanti alle telecamere, insomma non nella "vita reale"). Già, come dimostra la foto che potete vedere qui sotto, una composizione di Dagospia, sul palco tra Arisa e Vito è successo di tutto (e a rendere quel tutto ancor più piccante, ecco il vestito trasparente di Arisa). La cantante, infine, ha confermato il feeling con Coppola: "Come faccio a non baciarlo? Ormai mi viene spontaneo. Quando ce l'ho vicino...". Arisa assolutamente scatenata.

