Giulia Vecchio, perché è la comica più contesa

Per l’importante occasione Milly avrà una collaboratrice d’eccezione . Si tratta proprio della 33enne, attrice rivelazione, originaria del Salento che, prima di approdare alla corte dei Gialappi ha fatto la sua bella e interessante gavetta. Ai sogni da adolescente di arrivare sul più classico dei palcoscenici, quello delle tragedie greche di Siracusa, Giulia ha dato forma in una maniera forse meno eclatante ma certo non meno rilevante. I più attenti tra i telespettatori, infatti, possono ricordarla in fiction di successo come Il Paradiso delle Signore (dove tornerà anche nella sesta stagione interpretando nuovamente Anna Imbriani) e altre serie Rai cult come Don Matteo, Tutto può succedere, Imma Tataranni – Sostituto procuratore e Un passo dal cielo. Curriculum non da poco.

A Milly Carlucci non sfugge niente. Figurarsi se, alla festa per i vent’anni di Ballando con le stelle, poteva farsi scappare Giulia Vecchio , la comica del momento di cui tutti parlano e ridono ma che, soprattutto, nel GialappaShow porta in scena una parodia irresistibile proprio della bionda conduttrice di Ballando, regina del sabato sera autunnale di RaiUno che per questa edizione festosa del programma che si chiamerà Sognando Ballando si sposta al venerdì (dal prossimo 9 maggio).

Il vero colpo di fortuna artistica, o meglio, l’anfitrione che lancerà Giulia Vecchio nell’imprevedibile mondo della comicità ha, però, un nome e un cognome speciali, quello dell’attuale Re Mida della tv italiana: Stefano De Martino che porta la Vecchio nel suo Bar Stella edizione 2023. A tal punto che Giulia, in una recente intervista, mostrando anche fuori scena una verve non da poco, ha definito il conduttore di Affari tuoi “il suo Pippo Baudo”, elogiandone così in maniera inconfutabile anche le doti di talent scout. Se, dunque, 1+1 fa 2, quando c’è di mezzo il talento, la Carlucci – che si tratti di ballerini o meno non riesce a trattenersi.

Così Milly è andata davvero a chiedere le doti di Giulia in prestito ai Gialappi, in quel GialappaShow che sta facendo le fortune di Sky, alternativa più che apprezzata nei lunedì sera televisivi. La puntata di lunedì in simulcast su Tv8 e SkyUno ha totalizzato il record stagionale con il 5,9% di share pari a 1 milione 320mila ascoltatori, 834mila dei quali arrivati dal canale in chiaro. Molto del merito è degli sketch commentati dai padroni di casa il duo (ex trio) della Gialappa’s Band e il Mago Forest in versione conduttore. Tra questi (Brenda Lodigiani Max Giusti, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Herbert Ballerina) la parte del leone al momento la fa proprio Giulia Vecchio, grazie alle irresistibili parodie che la vedono, da alcune settimane, ora nei panni della giornalista Monica Setta, ora in quelli di Milly Carlucci.

Entrambe le versioni parodistiche delle conduttrici sono rappresentate con espressioni e movenze sommamente entusiaste, in particolar modo, ovviamente, per il loro lavoro e quindi per le trasmissioni di cui entrambe sono regine, tanto che la finta Milly (secondo l’interpretazione che ne dà Giulia) è dirompente e debordante al punto di andare ospite nelle altrui trasmissioni a rapire gli ospiti da portare a Ballando, anche contro la loro stessa volontà. Scaramucce che Milly (quella finta) dissimula sempre con grandi sorrisi e un po’ di fiatone (proprio come nella realtà). Piccoli ma geniali particolari che devono aver incuriosito la Milly Carlucci vera che, proprio imitando la sua parodia, è andata davvero a rapire quello che, da venerdì sera in prima serata sarà il suo divertente doppione. Del resto quest’anno raddoppia Ballando ed è bene che raddoppi anche la fortunatamente molto autoironica Milly.