Tu si que vales, Sabrina Ferilli sconcertata: chi è Giovannino, svelata l'identità del disturbatore

Presente Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli a Tu si que vales? Bene, finalmente si è scoperto chi si nasconde sotto quel mantello rosso. Chi segue il programma di Canale 5, sa che Giovannino è spesso protagonista di esilaranti gag, scherzi e battibecchi con l'attrice romana. E ora finalmente, proprio durante l'ultima puntata del programma condotto da Belen Rodriguez e che vede tra i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari si è scoperto chi è.

Si tratta di Giovanni Iovino, 26 anni, attore, cabarettista originario di Napoli. Dopo essere stato animatore in diversi villaggi turistici Iovino e dopo essere stato protagonista di alcuni spot, è approdato al cinema: ha ottenuto una parte nella terza stagione di Gomorra, ha lavorato in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato Pulcinella e il coniglio.

Giovanni Iovino è anche molto attivo sui social: i suoi profili Instagram @giovanni_is_giovannino e Tik Tok @jonnytokk sono molto seguiti. Qui Giovannino pubblica diverse clip dei personaggi che interpreta, compreso ovviamente anche quello di "disturbatore" dell'attrice romana giudice di Tu si que vales che è e rimane la sua "vittima" preferita. Addirittura, nell'ultima puntata andata in onda sabato 27 novembre Iovino ha fatto portare alla Ferilli una torta per festeggiare i 70 giorni della loro conoscenza che però sembravano più i 70 anni dell'attrice.

Ma per come sono andate le gag tra i due c'è da scommettere che li ritroveremo anche nella prossima edizione del programma.

