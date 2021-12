GfVip, Soleil Sorge "fetente e raccomandata". Nero su bianco, l'accusa più clamorosa

Francesco Fredella 01 dicembre 2021 a

a

a

Sicuramente questo Grande Fratello Vip è animato da Soleil Sorge, che ancora una volta è protagonista di scontri e fibrillazioni nella casa. Adesso su Chi risponde direttamente Alfonso Signorini, senza filtri.

"Che coppia sono Alex Belli e Delia Duran". Sotto le lenzuola, rivelazione intima: si dice che...

“Soleil fetente e raccomandata?”, tuonano i lettori. La replica del direttore di Chi spiazza tutti. Signorini replica a due lettere di due telespettatrici. Sono lettere praticamente agli antipodi: una loda l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (paragonata a una sorta di Amanda Lear) mentre nella seconda l’influencer viene descritta come una "fetente", "prima donna" e "raccomandata".

"Vittime dell'orco". Francesca Cipriani vede la mamma e crolla in lacrime: il loro dramma privato al GfVip

Il direttore di Chi Magazine non ci sta e ribadisce che Soleil ha una personalità forte: "Lascia sempre un segno dietro di sé Soleil farà strada. Ne sono convinto", continua il giornalista.

"Ma vattene affanc***o". La principessa Lulù umiliata al GfVip: Manuel, raffica di insulti

Poi si parla della plastica al Grande Fratello Vip, ritocchini. "Fateli lavorare", dice una lettrice. "Cara lettrice, ha ragione lei. Al Grande Fratello Vip c’è troppa plastica. E non solo in pattumiera… Un caro saluto". Una vera e propria stoccata, che lascia tutti senza fiato.

Il Gf vip va avanti con una serie di nuovi ingressi nella cass più spiata d’Italia e l’arrivo di Urtis potrebbe cambiare le carte in tavola. Il medico dei vip è pronto a svelare molti segreti, forse scomodi e che potrebbero far tremare tanti vip. Cosa accadrà per davvero? Ci aspetta un Gf vip pieno di sorprese e novità: anche l’arrivo della Marini - che ritorna nella casa di Cinecittà - per la terza volta rappresentà un’inversione di tendenza rispetto a quanto abbiamo visto finora in tv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.