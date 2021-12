The Voice Senior, "mi chiamo Fabrizio". Giudici sconvolti: sapete chi è questo 76enne?

04 dicembre 2021 a

Comincia col botto The Voice Senior, il talent vip musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Sul palco sale niente meno che Fabrizio Pausini, 76 anni, padre della popstar italiana più famosa nel mondo (Maneskin a parte), soprattutto in America Latina: Laura Pausini.

A convincerlo a mettersi in gioco, non più giovane, non sarebbe stata la rampolla ma le le tre nipotine. "Buono divertente, sognatore e un po’ matto", lo ha definito Laura, colma di amore e orgoglio. A The Voice, Pausini Senior si è esibito in un pezzo di grande charme e decisamente impegnativo, Tra di voi dell'indimenticabile chansonnier Charles Aznavour, mito musicale e punto di riferimento anche di Silvio Berlusconi.

La performance del "padre d'arte" ha conquistato tutti i giudici: dopo pochi secondi, Fabrizio ha convinto Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti e Gigi D’Alessio a premere il pulsante praticamente in contemporanea, voltandosi per applaudirlo. Stupore quando D'Alessio chiede allo stagionato concorrente: "Come ti chiami?". "Sono Fabrizio… Pausini". "Sei il papà di Laura?", domanda esterrefatto Clementino. "Laura lo sa che stai qui?". "Laura lo sa - replica il cantante -, lo sanno tutti. Non sono in incognito". "Ora si spiega perché Laura arriva al cuore della gente - si complimenta ancora D'Alessio -. Con un papà così!". E la Berti spiazza tutti: "Credo di averti già incontrato". L'incrocio risale agli anni Settanta, quando Pausini senior, ai tempi bassista e cantante, aveva affiancato Orietta in un aserie di concerti tra Puglia e Lucania.

