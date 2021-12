Gf Vip, tra Maria Monsè e Lulù Selassiè finisce alle mani: rissa sfiorata, tensione alle stelle

04 dicembre 2021 a

E' quasi rissa al Gf Vip: Maria Monsè e Lulù Selassiè non se le sono mandate a dire. Tra le due sarebbe finita alle mani se gli inquilini non fossero intervenuti a dividerle. Fin dall'ingresso della Monsè nella casa, comunque, si era capito che tra le due tirasse una bruttissima aria. Per la neo concorrente, infatti, la principessa è solo una bambina viziata che "usa" gi attacchi di panico a convenienza.

"Lulù è una grande furba, ha origliato il mio confessionale e, forte del fatto che è in un gruppetto in cui è protetta, mi ha attaccata - ha detto la Monsè -. E' solo una ragazzina viziata". Parole che hanno fatto accendere lo scontro. Durante la diretta del reality, in onda ieri sera su Canale 5, la Selassiè le ha risposto per le rime: "Per me è ignorante perché prende in giro chi soffre di attacchi di panico, mi ha denigrata. Ma come ti permetti?".

A quel punto le due hanno iniziato ad urlarsi contro, avvicinandosi pericolosamente. Gli altri inquilini della casa, allora, sono stati costretti a intervenire, mettendosi in mezzo per dividerle. Anche se nessuna delle due sembrava disposta a mollare il colpo. Francesca Cipriani e Soleil Sorge hanno subito difeso la Monsè: "Squallido che si attacchi così una persona appena arrivata".

