The Voice Senior, Loredana Bertè gela Gigi D'Alessio: "Sai cosa sei?". Imbarazzo in studio

The Voice Senior è solo agli inizi ma già sono cominciate le discussioni tra i giudici. Un diverbio, in particolare, è nato tra Gigi D'Alessio e Loredana Bertè dopo l'esibizione di Cosetta Gigli, 61 anni di Lucca, maestra che insegna alle scuole medie. La concorrente ha deciso di presentarsi sul palco del talent con un genere un po' di nicchia, l'Operetta. La prima a premere il bottone per girarsi e manifestare il proprio entusiasmo è stata Orietta Berti, seguita subito dopo da Clementino e Loredana Bertè.

L'unico a non girarsi è stato il cantante napoletano. E proprio per questo ha avuto un confronto piuttosto acceso con la rocker. D'Alessio, in realtà, ha spiegato il motivo del suo gesto: avendo visto Orietta premere il bottone per prima, ha preferito lasciare a lei "l’opzione" su Cosetta. Un gesto altruista, quindi, a cui però la Bertè non ha creduto. "Ma chi ci crede?", ha tuonato la cantante, rivolgendosi a Gigi, che poi ha ribattuto: "Non ci credi? Secondo te, io sono sordo?". A quel punto l'artista ha replicato: "No, sei un parac***".

Alla fine, però, il cantante napoletano sembra aver avuto ragione. Cosetta, infatti, ha scelto la Berti, considerandola come la coach più adatta al suo stile musicale. Prima di lei, comunque, si era esibito Fabrizio Pausini, il padre di Laura. Il 76enne ha convinto tutti i giurati che, dopo aver scoperto chi fosse sua figlia, hanno avuto un impeto di stupore. L’uomo alla fine ha optato per entrare nel team di Gigi D’Alessio.

