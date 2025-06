Gigi D'Alessio spazza via radical-chic e detrattori

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Gigi & Friends)

Gigi D’Alessio è un’artista trasversale e mainstream che, contrariamente a quanto affermato dai detrattori, ha ottenuto risultati prestigiosi nel panorama artistico italiano e internazionale. Quando esordì oltre 30 anni fa, la critica radical chic e non solo lo bersagliava come clone di Nino D’Angelo o protetto di Mario Merola, fu pure accusato (una indagine non si nega a nessuno) per aver cantato a matrimoni di camorristi e per evasione fiscale, accuse per cui fu completamente assolto.

Ma lui ha tenuto duro, ha saputo reinventarsi e allargare il suo pubblico collaborando con nomi come la Bertè, Geolier, Elodie, suo figlio LDA e facendo il giudice a The Voice. E martedì ha sbancato il prime time con Gigi & Friends -Sicily for Life su Canale 5: 2.030.000 spettatori col 17.5% di share e picchi del 20% grazie alla capacità di parlare a vari target interagendo con ospiti del calibro di Elodie, Geolier, Man noia, Amoroso e altri.