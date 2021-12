Uomini e Donne, Andrea Nicole in lacrime? La zampata di Gianni Sperti: la frase sfuggita

07 dicembre 2021 a

"Non mi aspettavo di vederla piangere per Alessandro”: Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e donne, si è detto stupito dopo aver visto la reazione della tronista Andrea Nicole. Quest'ultima infatti è scoppiata in lacrime dopo che uno dei suoi corteggiatori, Alessandro Verdolini, si è lamentato. Nel corso della puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, la tronista ha spiegato a Ciprian come mai ha avuto l'esigenza di di incontrare Alessandro al termine della scorsa puntata: "Avevo la necessità di parlare con lui. Non mi andava giù non che lui non ci fosse rimasto male, ma per non aver dato valore a quello che abbiamo fatto in esterna. Tu e lui dite le stesse cose".

Tanta la delusione di Ciprian, che ha detto: "Sembra che ti importi poco di quello che l’altro prova”. Alessandro invece è intervenuto dicendo: "Non sto dicendo che non fai niente, però dopo aver fatto qualcosa per me vai a sminuirlo”. "Mi dispiace dirtelo ma hai torto!” , l'ha interrotto allora il rivale. A quel punto però ha preso la parola Sperti, che ha sottolineato un dettaglio: "Non avete notato che Andrea Nicole ha pianto”.

A quel punto la tronista ha spiegato: “Non mi sono sentita capita onestamente. So solo che ho trovato Alessandro estremamente categorico. Se mi fossi limitata avrei mentito a entrambi”. Verdolini allora ha fatto capire ancora una volta di non sopportare più questa situazione: “Se reagisco così è perché sono stanco”.

