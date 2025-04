Uomini e Donne, quelle voci su Valeria Marini. E li...

Valeria Marini tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, lo show in onda su Rai 1. Da tempo in tanti si chiedono se la showgirl abbia trovato l'amore. Da qui la domanda su una possibile partecipazione a Uomini e Donne. In una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Marini ha replicato: "Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria ( Maria De Filippi ndr) mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l’amore".

Sull'attuale programma invece ha specificato: "È una bella avventura ma è molto impegnativa. Le discipline sono tante e quando siamo in studio si ha poco tempo per provare. Per esempio nella seconda puntata ho avuto difficoltà perché non avevo avuto tempo di provare la canzone per via di altri impegni. Mi sono ritrovata in diretta che non l’avevo mai fatta prima, mi riferisco alla canzone 'Cuoricini'. Sono felice però di mettermi in gioco in questo programma perché sto imparando tante cose e, poi, sono dell’idea che uno possa cavarsela anche con la simpatia".