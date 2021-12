Uomini e donne, il dramma di Ivan Gonzales: "Cosa mi succede ogni volta che faccio l'amore"

08 dicembre 2021 a

Ha un grosso problema Ivan Gonzalez. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e donne, che ha anche avuto una storia con Valeria Marini, ha rivelato a Mtmad di essere ipocondriaco. Una confessione, quella dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha sconvolto i fan. Pare infatti che Ivan, che ha 29 anni, sia costantemente agitato per il suo stato di salute e quest'ansia continua gli crea molti problemi, soprattutto con le donne.

L'ex tronista del programma della De Filippi infatti ha detto che va dal dottore almeno 3 o 4 volte alla settimana e di avere un contatto quotidiano su WhatsApp con il suo medico di fiducia. Insomma, per ogni piccolo malessere Ivan Gonzalez chiama il medico e comincia ad entrare in uno stato di totale agitazione. E questo problema viene ingigantito quando l'ex tronista ha una nuova fidanzata.

"Ogni volta che faccio l’amore poi il giorno dopo mi sento male". Comincia proprio a manifestare dei sintomi: "Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stata per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa". Insomma, un vero e proprio problema che lo porta peraltro a curare in modo quasi ossessivo la sua igiene personale. Non solo dopo ogni rapporto intimo ma pure quando si allena in palestra: "Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa".

