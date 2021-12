The Voice Senior, Loredana Bertè furiosa con Gigi D'Alessio: "Attento...", alta tensione nei corridoi

11 dicembre 2021 a

Si scatena la "guerra" tra giudici a The Voice Senior, con Loredana Bertè che arriva a minacciare (simpaticamente) Gigi D'Alessio. Tutta colpa di Luciano Genovesi, stagionato crooner siciliano di stanza a Bologna ma con un passato negli Stati Uniti. Sul palco del talent musicale Rai condotto da Antonella Clerici, per le blind audition, porta un classico dei Commodores, la hit Easy, e la sua esibizione lascia tutti di stucco. I quattro giudici coach si girano e inizia la bagarre: la Bertè è quasi sicura di assicurarsi i servigi del bravo Luciano ma D'Alessio si gioca la carta del "blocco", la facoltà (a disposizione una sola volta in tutte le selezioni) di impedire la scelta a un collega.

La reazione di Loredana non si lascia attendere: prima si alza e sbatte l'agenda addosso a D'Alessio, che nel frattempo stava "corteggiando" Genovesi per averlo in squadra. Alla fine, un po' a sorpresa, l'ha spuntata il rapper Clementino, non senza il commento ironico del concorrente: "Che stress con i coach", ha spiegato Luciano dietro le quinte, confessando che se avesse potuto avrebbe optato per la Bertè.

Nel frattempo, in studio, continuava il battibecco tra Loredana e Gigi: "Ciao, vado a piangere. Mi hai bloccata e mi hai tolto Luciano. L’unica consolazione è che hai sprecato il blocco". E quando il neomelodico fa spallucce ("Fa niente") l'interprete de Il mare d'inverno perde il controllo: "Attento ai corridoi, Gigi, che quando mi incontri sono cavoli tuoi. Non avrò i tacchi, ma ho certi carri armati che in testa fanno male". Ogni promessa è debito?

