GfVip, la vergogna di Soleil Sorge: "Quella cretina di tua moglie", gli insulti ad Alex Belli

13 dicembre 2021 a

a

a

"Sono veramente schifata": Soleil Sorge non ha preso affatto bene la decisione di Alex Belli di lasciare la casa del GfVip questa sera. "Vai Alex, viviti i tuoi problemi. Non ti sei fatto problemi per la mia fragilità e sensibilità, con il tuo modo di giocare: io vado, no resto, io vado, no resto - ha continuato l'ex corteggiatrice di Uomini e donne -. In questi giorni hai giocato. Io mi baso sulla coerenza. Molto probabilmente hai sempre e solo giocato. Sai cosa ti dico? Che non gioco più".

Soleil Sorge "regina di Mediaset"? Pesantissime voci di corridoio: dove la vogliono mandare

L'attore allora le ha risposto: "Smettila di dire queste stron**te. Pensi che io sia felice di uscire di qui? Pensi che io stia bene a non vederti?". Poi ha parlato di "problemi fuori da andare a risolvere", riferendosi probabilmente alla moglie Delia Duran, che nel frattempo è stata vista con un altro uomo. A un certo punto Alex, spazientito, ha iniziato ad alzare la voce. E allora la Sorge ha replicato: "Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie e alla tua vita".

Proprio questa sera in realtà, durante la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Delia entrerà in casa per un confronto col marito. Un faccia a faccia che dovrebbe essere definitivo. La modella, quindi, avrà modo di parlare con Alex prima che lui abbandoni la casa. O forse succederà qualcosa che porterà l'attore a decidere di restare.

"Ho smesso di credergli, tutte sceneggiate". Davide Silvestri vuota il sacco: chi sta fingendo al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.