Gf Vip, dramma-Francesca Cipriani: "Problemi di salute". Costretta a lasciare, choc per Signorini

Francesca Cipriani lascia. Il suo Grande Fratello Vip finisce qui. Stop. “Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”, dice la Cipriani rivolgendosi ad Alfonso Signorini, conduttore del programma di Canale 5 - che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Alessandro.

“Con grande dolore perché ti ho voluta a tutti i costi e ti voglio un bene dell’anima, ma davanti alla salute alzo le mani. Ti aspetto in studio Francesca, saluta tutti i tuoi compagni e raggiungimi qua”, risponde Alfonso Signorini. "E’ stata un’edizione bellissima, io feci all’epoca solo due settimane, farla tre mesi è tutt’altra cosa, molto più bella“: la Cipriani è soddisfatta del percorso fatto nella casa.

Il Grande Fratello Vip va avanti fino al 14 marzo, data della finalissima. Tre mesi di reality: un vero record. Carmen Russo, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli accettano di continuare il gioco. Venerdì sera capiremo chi degli altri vipponi resterà nella casa: Aldo Montano ha annunciato di volersi ritirare, Manila Nazzaro pure. Cosa faranno Jessica Selassié, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Sophie Codegoni?

