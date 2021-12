Amici, dramma per Francesca Tocca: "Costretta a essere perfetta". Gelo dalla De Filippi, sfogo brutale

Francesco Fredella 15 dicembre 2021 a

a

a

Parla Francesca Tocca, una delle professioniste di ballo di Amici. "E’ una cosa che nasce dentro la nostra testa. Delle volte entriamo in un tunnel. Piango subito, ma non mi va di piangere", ha detto la ballerina, che per la prima volta racconta le sue fragilità e lo fa con un vero e proprio sfogo. Lei, che è la moglie di Raimondo Todaro (ex membro del cast di Ballando con le Stelle di MIlly Carlucci, oggi arruolato da Queen Maria), piange. Ed è la prima volta che accade in tv ad Amici.

Amici, Maria De Filippi cade in studio: "Io non lo so...", poi il botto improvviso: la Ferilli nel panico

La De Filippi indaga. Va a fondo. E dice: "Vuoi spiegare un po’? Ti fa bene". Tutto questo accade nel corso di una puntata del talent di Canale 5. "Vorrei spiegarlo ma mi viene da piangere. Non ce la faccio... il ballo mi impone di apparire sempre perfetta. Questo mi porta a vedere problemi in me stessa che magari nemmeno ci sono", continua la Tocca. A quanto pare le insicurezze condizionano in parte la sua vita. "La vedi e dici 'mamma mia quanto è bella, fisico perfetto..'. Però Francesca ha avuto sempre delle insicurezze", dice Maria. In pratica premia lo sfogo di Francesca, che può aiutare i ragazzi, soprattutto Aisha.

"Quando sono andato a Tale e quale...". De Sica ad Amici, la clamorosa bordata sulla Rai: "Tutti cani"

Ma riavvolgiamo il nastro. Tra la Tocca e Todaro, qualche tempo fa, c'erano stati problemi. Lei si era lasciata andare nelle braccia di Valentin (uno degli ex concorrenti del programma di Canale 5). Hanno fatto coppia fissa per diversi mesi lavorando a stretto contatto. Poi tutto è finito. Adesso che Raimondo è arrivato ad Amici sembra che sia tornato il sereno con la Tocca. Il resto è acqua passata.

"Bimbetti viziati". De Filippi senza precedenti: raffica di "punizioni esemplari" ad Amici. Motivo? Sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.