Verissimo, Raimondo Todaro su Francesca Tocca: "Perché è finita"

“Se la prima volta non ha funzionato e neppure la seconda vuol dire che semplicemente non andava. Quindi ne prendo atto e non c’è altra possibilità secondo me”: Raimondo Todaro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito della sua passata relazione con Francesca Tocca. Il ballerino ed ex insegnante di Amici, in ogni caso, ha detto di essere sereno perché ci ha provato fino in fondo: "Non ho rimorsi e non ho rimpianti perché ho dato tutto quello che era nelle mie possibilità”.

Quando la conduttrice gli ha chiesto cosa abbia portato alla fine della relazione per la seconda volta, Todaro ha spiegato: "Io non la vedo più felice. Tornava a casa e sorrideva poco. Io penso che quando non riesci a far sorridere più la tua donna da qualche parte l’hai sbagliata. E non vedendola felice questa cosa ha spento pure me. Non c’erano altre persone”. Forse, ha aggiunto, la loro storia è iniziata quando entrambi erano ancora troppo piccoli: “Nella vita si cambia. Forse sono cambiato io o forse lei…”.