De Filippi-Carlucci, guerra senza quartiere

C’era molta attesa per il secondo derby del sabato sera fra Ballando con le stelle e Tu si que vales dopo il risultato confortante ottenuto dal format di Canale 5 sabato 27 settembre. Al debutto, il programma di Milly Carlucci, abituata negli anni scorsi a dominare il sabato sera, aveva rimediato una sconfitta inattesa sul piano dell’audience: con 2.994.000 spettatori e il 23,03% di share aveva ceduto alla concorrenza di Canale 5 (4.025.000 e 28,5%). Ebbene, nel secondo round la vittoria è andata nuovamente a Tu si que vales condotto da Maria De Filippi e con la presenza di Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli: lo show di Canale 5 ha totalizzato 3 milioni 933mila spettatori con il 26,79% di share, numeri leggermente minori rispetto a quelli precedenti. Lo show danzereccio di Rai1 ha però migliorato i propri dati salendo al 25,7% di share con 3 milioni 092mila spettatori. Considerando solo il periodo di sovrapposizione, dalle 21,30 alle 00.11, Ballando con le Stelle ha avuto 3.591.000 di spettatori (24,45%) mentre Tú Sí Que Vales 3.937.000 fedeli (26,8%).
Un motivo di questo miglioramento potrebbe essere la differente programmazione di Rai1: mentre la prima puntata di Ballando era andata in onda senza il traino di Affari tuoi, stavolta i pacchi di Stefano De Martino sono stati proposti fra il Tg1 e Ballando, totalizzando un buon 23,9% di share con 4 milioni 181mila spettatori.
Milly Carlucci-Maria De Filippi, il derby infiamma il sabato seraÈ un derby continuo quello fra la Rai e Mediaset nella fasce d’ascolto più delicate d’ascolto,...
Dato che ha evidentemente trattenuto su Rai1 una porzione di ascoltatori che si sono sintonizzati, subito dopo, sullo show della Carlucci andato in onda sino all’1,30 di notte. Affari tuoi, da par suo, non è riuscito ancora una volta a limitare la sconfitta, seppur di misura stavolta, contro La ruota della fortuna: Gerry Scotti e Samira Lui hanno raccolto 4 milioni 403mila spettatori e il 25,07 di share. La sfida continua e sabato prossimo si capirà se la forbice fra i due format litigarelli dei canali principali di Rai e Mediaset si accorcerà nuovamente o fornirà altri esiti.