De Filippi-Carlucci, guerra senza quartiere

C’era molta attesa per il secondo derby del sabato sera fra Ballando con le stelle e Tu si que vales dopo il risultato confortante ottenuto dal format di Canale 5 sabato 27 settembre. Al debutto, il programma di Milly Carlucci, abituata negli anni scorsi a dominare il sabato sera, aveva rimediato una sconfitta inattesa sul piano dell’audience: con 2.994.000 spettatori e il 23,03% di share aveva ceduto alla concorrenza di Canale 5 (4.025.000 e 28,5%). Ebbene, nel secondo round la vittoria è andata nuovamente a Tu si que vales condotto da Maria De Filippi e con la presenza di Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli: lo show di Canale 5 ha totalizzato 3 milioni 933mila spettatori con il 26,79% di share, numeri leggermente minori rispetto a quelli precedenti. Lo show danzereccio di Rai1 ha però migliorato i propri dati salendo al 25,7% di share con 3 milioni 092mila spettatori. Considerando solo il periodo di sovrapposizione, dalle 21,30 alle 00.11, Ballando con le Stelle ha avuto 3.591.000 di spettatori (24,45%) mentre Tú Sí Que Vales 3.937.000 fedeli (26,8%).

Un motivo di questo miglioramento potrebbe essere la differente programmazione di Rai1: mentre la prima puntata di Ballando era andata in onda senza il traino di Affari tuoi, stavolta i pacchi di Stefano De Martino sono stati proposti fra il Tg1 e Ballando, totalizzando un buon 23,9% di share con 4 milioni 181mila spettatori.