Dayane Mello, clamorosa marcia indietro: "Stupro? No...", le parole che ribaltano il quadro

Dayane Mello è tornata a parlare della sua esperienza negativa a La Fazenda. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram, parlando di Nego do Borel con delle dichiarazioni che hanno svincolato il cantate da qualsiasi responsabilità. “Dopo aver riflettuto sugli eventi verificatisi con Nego a La Fazenda e dopo aver parlato con la psicologa sono giunta alla conclusione che la sua condotta non è stata la più prudente possibile nella situazione però non ha commesso abusi nei miei confronti, non mi ha stuprato", ha confessato la Mello.

Parlando in passato della Fazenda Dayane Mello aveva accusato proprio Nego do Borel. Ora la showgirl ha smentito ogni forma di abuso da parte del cantante ed anzi ha spiegato che, essendoci molti casi simili in Brasile, non sarebbe giusto far passare tale messaggio:”So che si deve fare di tutto per evitare che questa triste realtà rimanga ed è proprio per questo che non potevo non parlare della conclusione alla quale sono giunta. Non sarebbe giusto che la sua condotta, per quanto avventata, fosse vista come criminale”, ha spiegato.

Dayane Mello dunque dopo la fine de La Fazenda ha voluto chiudere definitivamente ogni discorso. “Chiedo a tutti, quindi, di poter mettere da parte, una volta per tutte, la discussione su quanto avvenuto quella notte, anche se non si può mettere da parte tutto ciò che è stato detto in quel contesto” ha concluso la Mello.

