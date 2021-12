Gf Vip, "Alex Belli? Un mostro, non lo ho denunciato ma ora lo farei": parole pesantissime, chi lo distrugge

23 dicembre 2021 a

a

a

Per Alex Belli è finita la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma le voci sul suo matrimonio con Delia Duran e la sua passione per Soleil Sorge non sono terminate. Hellen Scopel, ex modella ed ex attrice nonché ex fidanzata dell’ex gieffino, ha parlato di Belli rivelando un passato turbolento. I due hanno avuto una relazione quando entrambi erano molto giovani e stavano muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. "Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro. La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato".

Gf Vip, Alessandro Basciano irriconoscibile. Spunta una foto dal passato: sconcertante | Guarda

La relazione tra i due è durata tre anni. A chiuderla è stata la giovane, oggi felicemente sposata con un altro uomo, in seguito ai tradimenti e ad alcuni comportamenti troppo aggressivi. “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei…”, ha rivelato in una intervista a Nuovo tv. Belli - rivela l a donna - salvava spesso le sue conquiste nella memoria del cellulare con nomi da uomo.

"Clima rovente. Dietro le quinte...". Signorini-Bruganelli, dopo la rissa è finita malissimo: indiscrezioni-choc

Helen inoltre ha raccontato un episodio che riguarda Katarina Raniakova, la donna che è stata sposata con Alex Belli dal 2013 al 2017. "Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo”, ha confessato la Scopel.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.